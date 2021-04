Pandemia prejudicou prevenção e combate à corrupção

A pandemia afastou o Conselho de Prevenção da Corrupção das habituais visitas presenciais aos 1300 organismos públicos que seguem os planos de prevenção contra a corrupção, o que dificultou a fiscalização conduzida pelo organismo. Paralelamente, o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) recebeu e analisou menos comunicações judiciais do que no ano anterior: o número passou de 783 para 763, o que representa uma diminuição de 2,6%, “estabilizando a tendência de crescimento que se tem vindo a verificar ao longo dos anos”, lê-se no relatório. Ainda assim, o balanço da actividade do último ano é positivo, “apesar da limitação dos meios disponíveis”.

Os dados referentes a 2020 são divulgados no último relatório do CPC ― o organismo independente que funciona junto do Tribunal de Contas ― e reflectem a adaptação a um contexto de teletrabalho e aos efeitos da pandemia, não só internamente, mas também nas recomendações dadas às entidades públicas. A primeira adaptação neste sentido surgiu logo a 6 de Maio com a aprovação e divulgação de uma recomendação para a prevenção de riscos de corrupção e infracções no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico.

Além de identificar as principais tipologias de crime associadas às comunicações judiciais recebidas, o relatório identifica as áreas de risco associadas ao controlo deficiente sobre situações de conflito de interesses, sendo a decisão administrativa a mais referenciada (30,9%). Segue-se a gestão do património de natureza pública no exercício de funções públicas delegadas (25%), a gestão de recursos humanos e patrimoniais (19,2%), a tesouraria e contabilidade (8,1%), a gestão de sistemas informáticos (5,1%) e a concessão de benefícios de apoios financeiros (2,2%).

No documento divulgado esta quarta-feira, o CPC destaca também a sua participação na Comissão para a definição de uma “Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020/2024”, da autoria da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, como uma das actividades de maior importância na área no último ano. Ainda no trabalho desenvolvido para a Assembleia da República, o organismo nota que foi consultado em relação dois diplomas: a proposta de lei do Governo sobre medidas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e o projecto de lei do Chega que propôs o agravamento das molduras penais mínimas e máximas previstas, face aos crimes de corrupção passiva e activa.

O que é e como funciona o CPC? Criado em Outubro de 2008, o Conselho de Prevenção da Corrupção é uma entidade administrativa independente, que funciona na órbita do Tribunal de Contas. O objectivo do organismo é “recolher e organizar informações relativas à prevenção de corrupção, de criminalidade económica e financeira, de branqueamento de capitais, de tráfico de influência, de apropriação ilegítima de bens públicos, de administração danosa, de peculato, de participação económica em negócios, de abuso de poder ou violação de dever de segredo”, através de planos de prevenção de riscos que são seguidos por algumas entidades públicas. Para guiar o seu trabalho, o CPC ouve regularmente especialistas para identificar áreas e factores específicos sobre a problemática da fraude e da corrupção na gestão pública. Em 2020, o CPC realizou 7 audições.

Covid dificultou trabalho in loco

O relatório prossegue para dar mais exemplos de como a pandemia afectou a sua acção, destacando que enquanto nos últimos dez anos realizou 83 visitas “pedagógicas” para analisar o modo como as entidades e organismos públicos têm estado a adoptar as recomendações, no último ano foram realizadas apenas duas visitas, em Janeiro e Fevereiro, antes da chegada da covid-19 a Portugal. Um ano depois e tendo em conta a circunstância pandémica, o CPC admite agora prosseguir com estas visitas num modelo à distância.

Apesar de apenas duas entidades terem sido visitadas, o organismo garante que foi identificada “uma tendência de mudança gradual na cultura das organizações” públicas, descrevendo uma “maior sensibilidade e preocupação relativamente à exposição de riscos de fraude, corrupção e também a riscos de gestão, e correlativamente, à utilização da criação e adopção de instrumentos para uma adequada gestão e prevenção sobre esses riscos”.

O CPC também apostou no reforço da sua presença nas redes sociais, especialmente através da dinamização dos projectos educativos, lê-se no relatório. O documento dá conta ainda do “aprofundamento das relações institucionais” com universidades, para a inclusão de temáticas de ética e integridade nos programas curriculares; e da realização de estudos académicos, incluindo projectos formativos de dirigentes da Administração Pública.