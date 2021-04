As medidas nunca “destroikadas” que ainda andam por aí

6 de Abril de 2011. José Sócrates, primeiro-ministro, faz uma comunicação ao país a partir de São Bento já passava das 20 horas: “O Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira”. Com a Comissão, veio o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Central Europeu (BCE) — que formaram a troika. Portugal fechou em Maio o memorando, no qual constava a lista de medidas de austeridade e reformas que foram aplicadas pelo Governo de Passos Coelho. Muitas delas foram revertidas pelo executivo de António Costa, total ou parcialmente. No entanto, nem todas desapareceram. Há restos da troika em várias áreas: do trabalho, aos impostos, passando pelas empresas.