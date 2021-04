Costa afasta problema pessoal ou institucional com Marcelo, mas admite divergência

Primeiro-ministro diz que a divergência se coloca entre a interpretação constitucional do Governo e a do Parlamento.

O primeiro-ministro afastou nesta terça-feira qualquer conflito pessoal ou institucional entre o Governo e o Presidente da República relativamente aos três diplomas sobre apoios sociais aprovados pelo Parlamento, mas cuja constitucionalidade é contestada pelo executivo. “É um não caso”, declarou António Costa, numa alusão às notícias referentes a uma crise nas relações entre si e o chefe de Estado.

“Eu e o Presidente da República tivemos a oportunidade de falar no dia de Páscoa para desejar boa Páscoa e a conversa correu muitíssimo bem e não há nenhum problema do ponto de vista pessoal”, clarificou António Costa, acrescentando que do ponto de vista institucional “também não há nenhum problema”.

António Costa pronunciou-se sobre este caso no final de um encontro de emergência com presidentes de câmaras dos municípios que registam mais de 240 casos de covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 15 dias: Alandroal, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior e que decorreu por videoconferência.

“Como expliquei já, o Governo não tem nada a referir ou a apontar em relação àquilo que o senhor Presidente da República fez. Pelo contrário, a divergência é entre a interpretação que o Governo faz daquilo que está previsto na Constituição e a interpretação que a Assembleia da República fez”, sustentou, concluindo que relativamente ao Presidente da República é mesmo um não caso”.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha encerrado a polémica com o Governo em relação aos apoios sociais que promulgou contra a vontade do Governo de António Costa no dia 1 de Abril. Em declarações ao Expresso disse mas Marcelo Rebelo de Sousa já está um passo à frente. Em declarações ao semanário Expresso, o Chefe de Estado disse que “é o Direito que serve a política, não é a política que serve o Direito” e mostrou-se mais preocupado com a fase seguinte: “A recuperação do país implica viabilizar os dois próximos Orçamentos do Estado”.