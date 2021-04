Candidato desiste da corrida a líder do Chega-Açores para continuarem a ser dois no parlamento

José Pacheco, actual secretário-geral, ia votos com o actual presidente Carlos Furtado. Agora, abandonou a corrida por temer que Furtado passasse a independente caso perdesse as eleições internas.

José Pacheco, deputado na Assembleia Regional do Açores, anunciou esta terça-feira que, afinal, não irá ser candidato à liderança do Chega no arquipélago, numa corrida em que fica apenas um candidato, Carlos Furtado, o outro deputado e actual líder regional do partido.