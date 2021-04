Associação de municípios considera “urgentíssima” nova lei para as freguesias

A Associação Nacional de Municípios Portugueses considera “urgentíssima” a criação de uma lei para as freguesias com um regime “específico e simplificado” para corrigir problemas da reforma de 2013, mas admitiu que será difícil fazê-lo até às autárquicas.

A ANMP, que representa os municípios portugueses, foi ouvida nesta terça-feira na Assembleia da República, onde estão em discussão três propostas para uma lei-quadro para as freguesias, resolvendo também problemas criados pela reforma administrativa de 2013, com a possibilidade de repor freguesias que foram extintas ou unidas a outras.

Na audição na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, Manuel Machado, presidente da ANMP, sublinhou a “necessidade urgentíssima” desta lei para fazer face ao vazio legislativo actualmente existente, “dado que não há normas que permitam reordenar o mapa das freguesias desde a chamada reforma de 2012/2013”, mas reconheceu que será difícil fazer esta reforma a tempo das eleições autárquicas previstas para o outono.

“A reforma é importante; é urgentíssimo, como disse, pôr termo ao hiato que existe do ponto de vista legal no tempo presente, mas deve haver tempo também para ponderar, para auscultar, para analisar e discutir. Naturalmente que este meio ano é escasso e há que reconhecê-lo com clareza, para não haver nenhum sub-entendimento”, afirmou.

Manuel Machado defendeu a criação de “um regime específico e simplificado que possibilite a correcção da agregação de freguesias forçada, operada em 2012/2013”. “Nem tudo o que resulta dessa forma é imperfeito, há que dizê-lo, mas há situações que são carecidas de correcção, de ratificação, de ajustamento”, disse o autarca. Entre os casos a precisar de serem corrigidos estão alguns “territórios de freguesia que são ilhas de outras freguesias circunvizinhas”, exemplificou.

Para a ANMP, a reforma das freguesias “justifica-se se for para prestar serviços melhores às populações”, sendo necessário “um esforço de garantia da eficácia e eficiência da gestão pública e autárquica e outras da administração pública em geral”. “A questão da população e do território obviamente tem que ser ponderada de forma heterogénea em função das necessidades para atingir os objectivos do serviço público. É para isto que as autarquias existem”, sublinhou.

A ANMP defendeu ainda que a criação, modificação ou extinção de uma freguesia deve ter em conta a expressa “vontade política da população”. “O que nós afirmamos e mantemos é que essa manifestação de vontade política da população tem ser manifestada pelos órgãos representativos respectivos de freguesia, Junta e Assembleia de Freguesia, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Em democracia representativa este é o nosso critério, é a metodologia que é seguida e, a nosso ver, é que isso deve ser empreendido”, considerou.

Os deputados estão a discutir três propostas para uma lei-quadro de criação, modificação e extinção destas autarquias - uma do Governo, uma do BE e outra do PEV - que deverá permitir que freguesias agregadas contra a vontade das populações na reforma administrativa de 2013 possam voltar atrás.

Num documento anteriormente enviado ao Parlamento, a ANMP deu um parecer desfavorável, dirigindo-se sobretudo à proposta de lei do Governo do regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias.

A reforma administrativa de 2013, feita pelo Governo PSD/CDS-PP e negociada com a troika, eliminou mais de mil freguesias, que são actualmente 3092.