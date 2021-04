Universidade de Aveiro inicia testagem na comunidade académica

A Universidade de Aveiro (UA) vai iniciar esta terça-feira, dia 6, a primeira fase de realização de testes de despiste à covid-19 na comunidade académica, divulgou fonte da instituição de ensino superior.

Na primeira fase “serão testados todos os membros da comunidade académica que desenvolvem actividade presencial nos campi (conjuntos de edifícios académicos)”. A testagem vai ser feita entre as 8h e as 20h, no Pavilhão Artistides Hall para quem tem actividade no Campus de Santiago e no Campus do Crasto, decorrendo no mesmo horário na Escola Superior Aveiro Norte (ESAN) e Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, para quem ali se encontra em actividade.

“A testagem decorrerá de forma gradual e em colaboração com o Instituto de Biomedicina (ibimed) da UA, e os testes serão disponibilizados gratuitamente “com a regularidade adequada ao contexto pandémico”, explica uma nota de imprensa da Universidade de Aveiro.

O objectivo é “prevenir os riscos associados à propagação do vírus SARS-CoV-2, proporcionando a UA a realização de testes de rastreio à covid-19 a todos os membros da sua comunidade”.

Em Março, foram já testados “todos os estudantes Erasmus que chegaram nessa altura à Universidade de Aveiro”, esclarece a mesma fonte.

“A testagem será alargada, numa segunda fase, aos restantes membros da comunidade académica, quando for retomada a componente presencial”, conclui.