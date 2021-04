Memórias dos dias (e noites) da Feira Popular de Lisboa

A Feira Popular fechou as portas há cerca de 18 anos, mas parece continuar a viver no coração de muitos portugueses. Passados tantos anos, a promessa de uma nova casa de divertimentos, feita em 2015, continua por realizar. O Repórter 360º mostra o que era a Feira Popular e que memórias deixou àqueles que a viveram.

No nono episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Francisco Sezinando, Joana Simões e Mariana Serrano mostram o passado, o presente e futuro da feira lisboeta.

Recolheram o testemunho de Júlio Isidro, enquanto visitante da primeira Feira Popular de Lisboa, em Palhavã, mas também o de Fernando Santos, enquanto feirante da segunda-feira, em Entrecampos. Duas perspectivas diferentes, mas o mesmo sentimento: a vontade de mais uma voltinha.

O programa Repórter 360 faz parte da rede de podcasts associados do PÚBLICO, entre os quais estão Histórias de Portugal, 45 Graus e O Fred e a Inês falam de coisas.

