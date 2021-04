Dar a volta a frases que ouvimos demasiadas vezes, porque “o discurso de ódio não é argumento”

Quando se dá a volta ao texto, uma frase ofensiva pode tornar-se num grito de guerra, numa reivindicação. "Vai mas é para a tua terra"? Pode ser complementada com: "Aqui não há lugar para o racismo". "Faziam bem se fossem trabalhar"? Com "salários dignos". É o que a European Anti Poverty Network (EAPN) Portugal está a fazer, com a campanha "O Discurso de Ódio não é Argumento".

Uma campanha para alertar para diferentes tipos de discriminação e desconstruir frases feitas, que está a ser amplamente divulgada nas redes sociais com a hashtag #Daravoltaaotexto. O escritor Valter Hugo Mãe, Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e Surma são algumas das personalidades que vestiram (literalmente) a camisola da campanha — que também imprimiu as frases em t-shirts. Para relembrar que elas não são argumento.