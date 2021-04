A reinvenção do movimento associativo de base local

As grandes transições que irão ocorrer nesta década terão uma importância crucial para o futuro do movimento associativo de base local. Falo das transições climática, energética, ecológica, digital, migratória, económica, laboral, social e cultural, cuja arritmia e assimetria, no tempo e no espaço, colocarão inúmeros problemas de mitigação, adaptação e transformação em todos os territórios. E é nesta encruzilhada de caminhos muito diversos que se levanta a questão grave e séria da reinvenção do movimento associativo de base local, que é, em boa medida, como sabemos, filho direto do projeto municipalista e dos programas de iniciativa comunitária como foi o caso do programa Leader no princípio dos anos noventa do século passado e, mais tarde, integrado nos programas de desenvolvimento rural (PDR) dos quadros comunitários de apoio (QCA).