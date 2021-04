Apoios sociais: o “calvinismo constitucional” de Costa

1. A propósito da controvérsia sobre as leis dos apoios sociais, que despertam tanta paixão constitucional, há coisas simples e corriqueiras que ninguém diz. Depois de ouvir tanta gente sábia a tentar vincular o Presidente da República (PR) a uma posição de que a Constituição expressamente o liberta, fica-se com a ideia de que vivemos num país de “mirones” da Constituição. Onde dantes havia intérpretes com concepções plurais e divergentes, agora abundam os “mirones” e os adeptos do “calvinismo constitucional”.