Von der Leyen e Michel estendem a mão à Turquia, mas exigem acções concretas

Os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Charles Michel, foram até Ancara esta terça-feira para explicar pessoalmente ao Presidente Recep Tayyip Erdogan em que consiste a “agenda positiva” que a UE está disposta a negociar com a Turquia mediante o fim das manobras unilaterais provocatórias no Mediterrâneo Oriental e a reversão de algumas decisões recentes que, para Bruxelas, são muito “negativas” em termos do respeito pelo Estado de direito e os valores fundamentais da liberdade e democracia.