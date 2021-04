Presidente de Israel dá mandato a Netanyahu para formar governo

O Presidente de Israel, Reuven Rivlin, mandatou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para tentar chegar a uma coligação de governo em Israel. Mas fê-lo apesar de este não ter uma potencial maioria, e avisando que não vê nenhum candidato com hipóteses reais de formar governo.

O impasse continua após as eleições de 23 de Março, as quartas eleições legislativas em Israel em apenas dois anos, e Rivlin já alertou para a hipótese de haver uma quinta votação.

Netanyahu conseguiu o apoio de 52 deputados, do seu partido, o Likud, que foi o mais votado, e dos partidos religiosos (Shas, Judaísmo Unido da Tora e Sionismo Religioso). Do lado do chamado bloco anti-Netanyahu, o seu principal rival e líder do segundo partido mais votado, Yair Lapid, foi recomendado por 54 deputados, do seu partido, Yesh Atid, do partido de Benny Gantz, dos trabalhistas, do nacionalista Israel é a Nossa Casa e do Meretz. O partido de Naftali Bennett recomendou o próprio Bennett. Por outro lado, o partido do dissidente do Likud Gideon Saar, a Lista Conjunta árabe e a Lista Árabe Unida (Ra'am) não deram apoio a nenhum candidato.

O primeiro-ministro tem agora 28 dias para formar uma coligação e poderá ter uma extensão de duas semanas se as negociações parecerem promissoras.

Esperava-se, entretanto, uma conferência de imprensa de Naftali Bennett, cujos sete deputados poderiam fazer a diferença nos dois blocos. Na véspera à noite, Yair Lapid disse que tinha oferecido a Bennett a possibilidade de ser ele o primeiro-ministro na primeira metade de um governo de unidade, apesar de ter apenas sete deputados contra os 17 de Lapid.

Bennett já foi aliado de Netanyahu, mas afastou-se do primeiro-ministro, tentando posicionar-se como o novo líder da direita.

As negociações para um executivo decorrem quando, ao mesmo tempo, Netanyahu responde em tribunal por acusações de corrupção, fraude e abuso de confiança. A lei israelita só obriga à demissão de ministros que sejam acusados em tribunal, mas não do chefe do Governo.

Rivlin admitiu que a decisão “não foi fácil”. “Tenho consciência de que os que pensam que alguém que enfrenta acusações de crimes não deveria ser encarregado de formar um governo, mas a lei permite que um primeiro-ministro acusado se mantenha em exercício”, declarou. “Para preservar a instituição da presidência, não posso usar essa consideração”, disse ainda o Presidente.

Quando mencionou potenciais “questões de valores e ética” na audiência com os deputados do Likud na segunda-feira, o partido indignou-se com potencial “interferência”, já que Rivlin é muito crítico da direcção em que Netanyahu levou o Likud, em especial por acções como a promoção da chamada lei do Estado nação que diminui direitos para os árabes e outras comunidades não judaicas no Estado de Israel.