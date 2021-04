Justiça jordana proíbe publicações sobre conflito entre rei e irmão

Horas depois de divulgar a promessa do príncipe Hamzah de “permanecer fiel” ao rei Abdullah, Amã ameaçou com “acções legais” contra quem divulgue informações ou imagens sobre a disputa.

A Procuradoria-geral de Amã anunciou esta terça-feira a proibição de publicação de quaisquer informações sobre a crise que envolve o meio-irmão do rei e ex-herdeiro do trono, príncipe Hamzah bin Hussein, acusado de envolvimento numa conspiração para “desestabilizar a segurança do reino” da Jordânia e desde sábado em prisão domiciliária.