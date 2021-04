A implosão de Matt Gaetz, um dos favoritos de Trump

Matt Gaetz era uma estrela em ascensão no Partido Republicano, um dos mais ardentes defensores de Donald Trump e presença assídua na Fox News. Era, tempo verbal no passado. O congressista da Florida continua nas bocas do mundo, mas pelos piores motivos, e a sua fulgurante carreira política está à beira da implosão, tudo por causa de um escândalo sexual. E nem o homem que foi nos últimos quatro anos o objecto da sua idolatria saiu em sua defesa: no exílio golfista de Mar-a-Lago, da boca do anterior Presidente dos Estados Unidos nem uma palavra saiu em defesa do seu fervoroso discípulo.