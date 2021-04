O primeiro projecto Netflix de Harry e de Meghan será sobre os Invictus Games

Harry e Meghan vão produz a sua primeira série para o canal de streaming Netflix e será sobre os Jogos Invictus que vão decorrer em Haia, em 2022. Estes jogos foram criados pelo príncipe britânico, em 2017, para militares feridos em acção.

Com o nome “Heart Of Invictus”, a série está a ser produzido pela Archewell Production, o braço criativo da fundação sem fins lucrativos que os duques de Sussex criaram depois de terem abandonado os seus cargos de membros séniores da família real britânica, em Março de 2020.

A Netflix, que anunciou a série nesta terça-feira, acrescentou que esta basear-se-á nas histórias dos bastidores de atletas e organização, enquanto se preparam para o evento, que foi adiado até a próxima Primavera devido à pandemia de covid-19.

A realização caberá a Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara será a produtora, informa a Netflix. A dupla é conhecida pelo documentário Os Capacetes Brancos, vencedor de um Óscar.

Foi em Setembro passado que o casal, que em Março deu uma entrevista explosiva a Oprah Winfrey, assinou um contrato de produção de vários anos com a Netflix. Harry e Meghan vivem actualmente no sul da Califórnia depois de terem decidido abandonar as funções reais. Além da Netflix também têm projectos com Winfrey, uma série de documentários sobre saúde mental para o serviço de streaming Apple TV +.