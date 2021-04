Mónica Penaguião: a portuguesa com sotaque brasileiro que levanta Poeira no design

Pode parecer surreal, uma adolescente de 15 anos abrir uma loja de decoração sozinha — mas Mónica Penaguião tem rompido com os cânones ao longo dos últimos 40 anos. Em 1981, num apartamento emprestado pelo tio na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, abriu a primeira loja da Poeira. Nos últimos 30 anos esteve sobretudo no Brasil, até que a pandemia de covid-19 a trouxe de novo à terra natal. É uma apaixonada por Portugal, mas já tem uma costela brasileira e diz ser lá que se sente em casa. Em Lisboa ou no Rio de Janeiro, a designer quer continuar a levantar poeira no design de interiores.