Lena Dunham assina linha de roupa tamanho XXL para a 11 Honoré

A criadora e protagonista da série Girls da HBO abraçou um novo desafio: criar uma colecção pensada para mulheres com curvas pronunciadas e peso acima do limite máximo do intervalo considerado ideal.

Aos 34 anos, e depois de se ter afirmado com actriz, autora, realizadora e produtora, tendo-se destacado na série Girls, Lena Dunham prepara-se para juntar ao currículo o design de moda. É que, a partir desta terça-feira, o site de compras 11 Honoré, que se dedica a oferecer peças em tamanhos grandes e extra grandes, passa a incluir uma colecção de cinco peças, assinada por si.

Os modelos incluem um blazer às riscas azul-marinho, que pode ser conjugado com uma minissaia do mesmo padrão, com bainhas ondulantes ou um vestido com estampagem geometricamente florida (curiosidade: o desenho é do pintor Carroll Dunham, pai da actriz). As peças, cujos preços oscilam entre os 98 e 298 dólares (82,73 e 251,57 euros), são disponibilizadas do tamanho 12 ao 26, que correspondem aos europeus 42 ao 56.

Entre as escolhas, não há lugar para roupas desportivas. É que, explicou a actriz ao The New York Times, “se uma rapariga magra usa calças de treino, até é giro. (…) Mas, para uma rapariga gorducha, é ‘Fizeste uma escolha de estilo de vida para desistires’”.

Ao longo do artigo, intitulado Lena Dunham and the Spanx Liberation Movement (Lena Dunham e o Movimento de Libertação das Cintas), a actriz mostra-se decidida a contribuir para o fim do preconceito contra mulheres gordas. “Há tanto julgamento em torno de corpos maiores e penso que um desses é que as mulheres que os têm são mais estúpidas”, disse, considerando que o mundo rotula-as dessa forma porque “comem demasiado e não sabem como parar”.

Da sua parte, lembra que a primeira e a última vez que usou um espartilho para adelgaçar a sua figura foi num evento, tendo sido salva por Glenn Close. Foi a actriz de Atracção Fatal que, tendo-a encontrado em desespero, a libertou da tormenta com a ajuda de uma pequena tesoura.