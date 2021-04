Hora de voltar ao ginásio? “Praticar exercício físico não pode ser por mais ninguém a não ser por nós”

Os ginásios reabriram esta semana. Há limites na lotação, muito álcool gel, máscaras e (ainda) não há aulas de grupo, mas já é possível visitar estes espaços para fazer exercício físico com profissionais prontos para ajudar.

A propósito do Dia Mundial da Actividade Física, que se celebra esta terça-feira, dia 6 de Março, falamos com Jéssica Louro, fundadora e gerente do ginásio FitTejo, na Moita, sobre as mudanças e desafios do regresso. Pelo meio, falamos sobre o papel destes espaços em promover hábitos de vida mais saudáveis e da história por detrás deste ginásio. “Sabemos que a obesidade e a hipertensão são coisas reais no dia-a-dia dos portugueses e portanto é preciso estar activo”, sublinha Jéssica Louro. “Não é preciso fazer uma hora duas, três de exercício físico. Mas há 30 minutos que são precisos. E seja onde for, façam.”

Jéssica Louro partilha a sua própria história: “Eu já pesei mais 20 quilos e já tinha experimentado imensas coisas até ao dia em eu decidi: não quero aos 35 anos tomar comprimidos para o colesterol, não quero ser refém de uma medicação porque eu não faço nada, eu não quero que esta dor no joelho que tenho aos 20 anos seja impeditiva de ir para o Gerês”, lembra. “Então comecei a tratar de mim e por isso é que digo que tem de vir cá de dentro.”

Os benefícios da actividade física não se limitam ao ginásio. Muitas vezes, basta uma caminhada para começar a sentir a diferença. Por isso, falamos também com a psicóloga do desporto Nádia Tavares sobre as vantagens do exercício para o bem-estar.

No final do episódio, há ainda tempo para dar um salto ao mundo da nutrição. Qual a dose ideal de frutas e legumes a incluir no dia-a-dia? Há algum problema se ultrapassar as doses recomendadas? Um grupo de investigadores analisou mais de duas dezenas de estudos para chegar à resposta.

Subscreva o Vitamina P na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.