Excesso de açúcar em criança pode significar problemas de memória em adulto, avança estudo

Neste estudo, os investigadores expuseram os ratinhos a contextos diferentes, através do Novel Object in Context (NOIC), que analisa a “memória contextual episódica com base na capacidade de um animal identificar qual dos dois objectos nunca viu, num contexto específico”, explicam os cientistas.

Assim, os animais foram expostos a dois contextos, em dias seguidos, durante cinco minutos. No primeiro (contexto 1) havia uma caixa semitransparente com riscas cor de laranja; no segundo (contexto 2) uma cinzenta opaca. No primeiro dia, cada animal foi colocado na caixa transparente com dois objectos: um frasco de 500 ml cheio de água azul (objecto A) e um recipiente de vidro quadrado (objecto B). No segundo dia, foi colocado na caixa cinza com objectos semelhantes. No terceiro dia, voltaram à caixa cinza com os objectos A e B, sendo que um desses não era novo para o rato, mas sim a sua colocação no contexto 2 é que era nova.

O teste começa com uma fase de familiarização de cinco minutos, onde os ratos são colocados no centro da arena, de costas para os objectos. Depois desse tempo, a arena e os objectos são limpos e um deles é substituído por um “objecto novo”. Os animais são colocados novamente no centro da arena e podem explorar por três minutos. Os resultados do NOIC revelam que “os animais alimentados com a solução de açúcar, no início da vida, tiveram uma capacidade reduzida para discriminar um objecto que era novo, em idade adulta, indicando que a função hipocampal estava prejudicada”, explicam. Apesar de existirem evidências sobre a relação destas duas condições, não está claro que estejam directamente relacionadas, salvaguarda a equipa da Universidade da Califórnia.