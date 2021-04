Aos 82 anos, La Verne não vai à igreja online de qualquer maneira e as suas selfies tornaram-se virais

Quando as actividades da congregação passaram para o online, a professora reformada começou a fotografar-se e a publicar no Facebook com o propósito de inspirar quem a vê.

La Verne Ford Wimberly, professora reformada de 82 anos de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, tornou-se mundialmente conhecida pelos conjuntos extravagantes que veste para assistir aos serviços da sua igreja, todos os domingos. Quando as actividades da congregação passaram para o digital, devido à pandemia da covid-19, Wimberly começou a fotografar-se e a postar uma selfie no Facebook, juntamente com um versículo da Bíblia, após cada cerimónia online. As reacções que obteve foram avassaladoramente positivas.