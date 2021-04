Os campos floridos e os likes no Instagram

Já são famosos os quase vinte hectares floridos desta quinta em Carlsbad, na Califórnia, que reabriu ao público bem a tempo de encher as redes sociais de cor — e de likes. São filas e filas de ranúnculos (Ranunculus asiaticus), planta herbácea do tipo perene de caules longos, folhas simples e forma similar à roseta que não deixam ninguém indiferente graças à sua paleta de cores na floração, do amarelo aos vermelhos e rosados para além dos brancos e violeta.

As flores duram aproximadamente entre seis a oito semanas (do início de Março ao início de Maio) e trazem de volta à vida os campos, que por esta altura — Primavera no seu pico — explodem de cor. Este é também o cenário perfeito para os visitantes testarem poses assim como todas as potencialidades dos filtros das aplicações de edição de fotografia — há mais de um milhão de fotografias no Instagram com o hashtag #carlsbad.

E por falar nisso, por aqui é expressamente proibido fumar ou consumir bebidas alcoólicas, assim como trazer animais de estimação, bicicletas e drones.