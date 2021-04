Autoeuropa recusa dar aumentos em 2021, trabalhadores propõem subida de 5%

Negociações do novo acordo de empresa começam com posições muito distantes. Trabalhadores propunham aumento de 5%. Proposta da administração foi rejeitada.

A Autoeuropa está sem acordo de empresa em vigor. O anterior expirou a 31 de Dezembro e o processo negocial só agora arrancou verdadeiramente. Os representantes dos trabalhadores já tinham entregado um caderno reivindicativo com seis páginas em Novembro de 2020, mas a administração da fábrica da Volkswagen em Palmela só agora pôs em cima da mesa as suas condições. E as duas partes não poderiam estar mais afastadas em termos de intenções.