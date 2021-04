Aumento do preço das consultas divide conselho consultivo da ADSE

O aumento do valor que os beneficiários da ADSE terão de pagar pelas consultas de especialidade, clínica geral, pediatria ou cardiologia dividiu o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) na hora de votar o parecer sobre a revisão da tabela de preços do regime convencionado. Os representantes da Frente Comum e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) criticam a subida dos co-pagamentos, o que levou a tivessem votado contra o parecer que, ainda assim, acabou por ser aprovado com o voto favorável dos restantes nove conselheiros.