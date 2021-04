Real Madrid sem piedade do Liverpool na Champions

Vinícius marcou dois no triunfo dos “ merengues ” por 3-1 sobre o campeão inglês. Manchester City com vitória magra por 2-1 sobre o Borussia Dortmund.

Mesmo numa época irregular, o Real Madrid tem feito o seu trabalho na Liga dos Campeões e, nesta terça-feira, os “merengues” voltaram a ter uma noite mais do que competente, triunfando no Alfredo di Stéfano, em Valdebebas, por 3-1 sobre um pobre Liverpool na primeira mão dos quartos-de-final. Vinícius Júnior foi a grande “estrela” da noite, ao marcar dois dos golos para a equipa de Zidane, que leva uma vantagem importante para o jogo da segunda mão, em Anfield.

O Liverpool apresentava-se no campo secundário do Real Madrid disposto a resgatar uma época em que a defesa do seu título de campeão tem sido um desastre. Klopp apostou em Diogo Jota para o “onze” na esperança que o avançado português desse continuidade à sua veia goleadora nos últimos jogos, mas a incompetência defensiva voltou a arrastar os “reds” para o desastre.

Num jogo até então equilibrado, o marcador começou a funcionar aos 27’. O passe a longa distância de Toni Kroos foi milimétrico na direcção de Vinícius, o brasileiro dominou na perfeição no meio de dois defesas do Liverpool e fez o 1-0 para o Real. Pouco depois, aos 36’, mais um passe longo de Kroos para a área do Liverpool que é interceptado por Alexander-Arnold, com a bola a ficar à disposição de Marco Asensio para o 2-0.

Depois do intervalo, o Liverpool pareceu entrar com outra energia no jogo e fez o 2-1 aos 51’. Diogo Jota tenta o remate já dentro da área “blanca”, sofre um desvio num defesa do Real e a bola sobrou para Mo Salah, que fez o golo da esperança do Liverpool em Valdebebas. Mas o balão dos “reds” voltou a esvaziar aos 65’, com Vinícius a fazer o 3-1 para os homens de Zidane.

Vantagem curta

No Etihad, o Manchester City confirmou o seu favoritismo com um triunfo por 2-1 sobre o Borussia Dortmund, mas a superioridade anunciada da equipa de Pep Guardiola teve pouca correspondência em campo, porque os germânicos, mesmo em crise, deram uma excelente resposta e, com o golo marcado fora, estão muito vivos na eliminatória.

Com os seus três portugueses (Dias, Cancelo e Bernardo) no “onze”, o City parecia tranquilo no jogo depois do 1-0 logo aos 19, numa concretização sem falhas de Kevin de Bruyne após passe de Mahrez.

Mas o Dortmund mostrou que não é só Haaland e mais dez e, aos 37’, chegou mesmo a meter a bola na baliza do City. Ederson dominou mal uma bola à saída da sua área, foi desarmado por Jude Bellingham e o adolescente inglês meteu a bola na baliza. Pareceu um desarme limpo, mas o árbitro apitou uma falta de Bellingham antes de a bola entrar na baliza e o VAR não pôde intervir para avaliar o lance.

O Dortmund, que teve Raphael Guerreiro de início, teria o seu prémio aos 84’, com Reus a fazer o empate a passe de Haaland, mas o City acabaria mesmo por recuperar a vantagem em cima dos 90’, com Foden a marcar após um passe curto de Gundogan.