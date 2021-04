Oeiras Open 2: Oliveira, Elias e Cação juntam-se a Borges

Há quatro portugueses na segunda eliminatória do torneio que decorre no Jamor.

Quatro tenistas portugueses na segunda ronda é o balanço da primeira eliminatória do Oeiras Open 2, que nesta terça-feira ficou concluída nos courts do Complexo de Ténis do Jamor. Nuno Borges na segunda-feira e Gonçalo Oliveira, Gastão Elias e Tiago Cação nesta terça-feira, contrariaram o favoritismo generalizado dos seus primeiros adversários e avançaram no quadro principal deste segundo torneio consecutivo do ATP Challenger Tour.

Destas boas vitórias, sobressai o feito de Cação (551.º mundial), que voltou a somar mais uma excelente vitória, desta vez sobre um adversário classificado no ranking mundial cerca de 300 lugares à sua frente e oitavo cabeça de série do torneio, o francês Tristan Lamasine (255.º), por 6-2, 6-4.

“Foi um dos melhores jogos que fiz na minha carreira, em termos de opções tácticas, atitude, gestão de jogo. Se calhar estou mais empenhado, mais concentrado fora do campo e isso reflecte-se dentro do campo”, afirmou o tenista nascido há 23 anos em Peniche, que na semana passada chegou aos quartos-de-final do Oeiras Open 1.

Depois, Gastão Elias (323.º), finalista no challenger anterior, derrotou o argentino Marco Trungelliti (237.º), por 6-1, 6-4, e Gonçalo Oliveira (296.º) afastou o italiano Riccardo Bonadio (291.º), ao fim de duas horas e meia: 7-6 (7/4), 7-5.

Já Pedro Araújo (989.º) ficou pelo caminho, depois de ter enfrentado o alemão Oscar Otte, 154.º no ranking e o mais cotado dos tenistas presentes no Oeiras Open 2. O tenista de 19 anos voltou a dar boas indicações, em especial no segundo set, mas a experiência de Otte permitiu-lhe fechar, com os parciais de 6-2, 6-4.

Na véspera, Nuno Borges (378.º) tinha eliminado o segundo tenista mais cotado da prova, o francês Enzo Couacaud (186.º), por 6-3, 6-4, para somar a sua terceira vitória em quadros principais do Challenger Tour.

Destaque ainda para Henrique Rocha, de 16 anos, que, na segunda-feira, falhou o acesso ao quadro principal, ao ser derrotado pelo argentino Pedro Cachín (336.º), por 4-6, 6-2 e 6-4. Mas graças à vitória na ronda inicial do qualifying, Rocha tornou-se no primeiro tenista nascido em 2004 a vencer um encontro de singulares em torneios da categoria challenger e assegurou a conquista do seu primeiro ponto para o ranking ATP.

No ATP 250 de Cagliari, João Sousa (107.º) esteve perto de vencer o alemão Jan-Lennard Struff (41.º), mas não aproveitou cinco match-points (três quando liderava por 5-2 e mais dois a 5-4), mas ao fim de duas horas e sete minutos foi o adversário a festejar a passagem à segunda ronda, por 1-6, 6-1 e 7-5.

No challenger de Split, Pedro Sousa (113.º) queixou-se de uma lesão no pé esquerdo e abandonou logo no início do encontro de estreia, em que vencia Kacper Zuk (221.º), por 2-1.