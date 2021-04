Frederico Morais defronta Adrian Buchan no Rip Curl Newcastle Cup

O surfista português está na Austrália a disputar do segunda etapa do Championship Tour 2021.

Após quatro dias de interrupção da competição devido às fracas condições de mar em Merewether Beach, na cidade australiana de Newcastle, a segunda etapa do Championship Tour 2021 regressou na noite de segunda-feira, com a realização da ronda de eliminação em masculinos e femininos. Já apurado para a segunda eliminatória, Frederico Morais volta a competir nesta terça-feira e terá como rival o australiano Adrian Buchan.

Depois de terminar no 17.º lugar o Billabong Pipe Masters, a primeira etapa do Championship Tour 2021 que se disputou na costa Norte de Oahu, no Havai, Frederico Morais mostrou estar em excelente forma no regresso da mais importante competição mundial de surf mundial.

Na primeira ronda do Rip Curl Newcastle Cup, “Kikas” defrontou Matt Banting, que surfava no seu país, e o sul-africano Jordy Smith, e, com uma bateria de qualidade e consistente, alcançou o apuramento para a eliminatória seguinte com uma pontuação total de 12.27 (5.60 e 6.67), ficando Smith em segundo (11.17) e Banting em terceiro (10.90).

Agora, na segunda ronda, o surfista do Guincho vai competir no heat 2, depois das 21h00, e terá como adversário na luta por um lugar nos 16 melhores o australiano Adrian Buchan, que vai surfar em casa.

Natural de Avoca Beach, a cerca de 50 quilómetros de Newcastle, Buchan é um dos mais experientes surfistas do circuito e venceu o único frente-a-frente que teve com Frederico Morais: em 2017, no Drug Aware Margaret River Pro, na costa Oeste da Austrália.