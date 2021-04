Terça, na TV: do Vaticano ao palácio de um carteiro, vão assassinos e zombies em anime

CINEMA

O Sal das Lágrimas

TVCine Edition, 22h

Luc conhece Djemila em Paris, com quem tem uma relação fugaz. De regresso a casa, na província, reata com Geneviève, a namorada de juventude. Mas só vai compreender o significado do verdadeiro amor ao cruzar-se com Betsy. Em competição no Festival de Cinema de Veneza, um drama realizado por Philippe Garrel, que co-escreve o argumento com Jean-Claude Carrière e Arlette Langmann. Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, Louise Chevillotte, Souheila Yacoub e André Wilms compõem o elenco.

À Prova de Morte

Fox Movies, 00h46

A parte realizada por Quentin Tarantino do projecto Grindhouse (co-assinado por Robert Rodriguez) é uma homenagem aos filmes de série Z, com direito a riscos, saltos de imagem, falhas no som e mulheres voluptuosas perseguidas por um duplo. O filme foi nomeado para a Palma de Ouro em Cannes.

A Incrível História do Carteiro Cheval

RTP1, 1h01

Finais do século XIX. Joseph Cheval é um homem simples, que trabalha como carteiro. Quando nasce a sua filha, Alice, ele resolve construir-lhe um palácio. Ao longo de 33 anos seguintes, vai arrecadando pedras e ergue um edifício singular, que o tornará famoso. Escrito e dirigido por Nils Tavernier, o filme relata a história da construção do Palais Idéal, por Ferdinand Cheval. Conta com os actores Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Florence Thomassin, Bernard Le Coq e Natacha Lindinger.

Assassinos Natos

Fox Movies, 2h36

Oliver Stone aponta a câmara à glorificação da violência no mercado audiovisual, a partir de uma história criada por Quentin Tarantino. Woody Harrelson e Juliette Lewis são os marginalizados Mickey e Mallory, uns quase irracionais Bonnie & Clyde dos anos 1990, num road movie mortífero e imparável, dirigido com mão de teledisco por Stone. Enquanto matam por prazer e por qualquer (ou nenhuma) razão, a sua fama cresce e os media fazem deles estrelas. Até o espectador acaba a simpatizar mais com eles do que com a imprensa que os promove, representada pelo pouco escrupuloso jornalista a que Robert Downey Jr. dá vida.

DOCUMENTÁRIO

A História Escondida do Vaticano

RTP2, 23h22

Estreia. Incursão à história milenar (e em boa parte misteriosa) da Cidade do Vaticano. Os autores do documentário, Marc Jampolsky e Marie Thiry, focam-se na construção do seu poder enquanto sede religiosa e vector político, em ligação com a arquitectura única do local e com o legado artístico que ali se concentra. Apoiam-se em apreciações de historiadores, equipas de restauro e outros especialistas, e incluem recriações feitas com recurso a animações e imagens computadorizadas.

SÉRIES

Terapia de Choque

AXN White, 21h25

Estreia. Baseada na experiência real de Donna Dannenfelser, a série constrói-se em torno de Dani Santino (Callie Thorne), psicóloga que se torna uma ulta-requisitada life coach entre clientes de topo, sejam atletas, músicos ou políticos. Tudo começa quando, no rescaldo de um divórcio doloroso e tendo dois filhos para criar, envereda pela carreira de terapeuta desportiva. A sua vida muda quando começa a trabalhar – e a obter resultados – com a equipa de futebol americano local.

MacGyver

Fox, 22h15

Estreia da quinta temporada, com episódio duplo, do reboot da série que celebrizou Richard Dean Anderson nos anos 1980, agora com Lucas Till no seu lugar. Embora com gadgets, apps e redes à disposição, tem a mesma atitude de improvisar com o que tem à mão, mantendo as armas à distância. A abertura da temporada envolve uma divisão na equipa e uma arma biológica. Para acompanhar às terças-feiras.

The Highschool of the Dead - A Escola dos Mortos

RTP2, 00h18

Estreia. O que faz um grupo de estudantes quando, além dos desafios típicos do liceu, ainda tem de enfrentar um apocalipse zombie? Eis o ponto de partida desta série anime, composta por 12 episódios. Num dia como qualquer outro, surge na escola um vírus que se propaga descontroladamente, transformando alunos e professores em perigosos mortos-vivos. É então que o jovem Takashi Komuro emerge como líder de um punhado de sobreviventes/resistentes.