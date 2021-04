Postigo foi a palavra mais pesquisada no dicionário Priberam durante o primeiro trimestre

Por razões que se prendem com as regras impostas ao comércio durante o confinamento, postigo foi a palavra mais pesquisada. O Priberam passou ainda a integrar 592 palavras novas, muitas delas associadas à covid-19 ou à área da medicina em geral.

A palavra postigo foi a mais pesquisada durante os primeiros três meses do ano no dicionário Priberam, que registou ainda um aumento de pesquisas na ordem dos 30%, face ao mesmo período de 2020. “Desde o início deste ano, já foram feitas mais de 78 milhões de pesquisas no Dicionário Priberam, o que representa um crescimento de cerca de 30% relativamente ao mesmo período de 2020”, revela a Priberam em comunicado divulgado esta terça-feira, especificando ter sido consultado por mais de 14 milhões de utilizadores.

A palavra mais pesquisada até ao momento foi postigo, por razões que se prendem com as regras impostas ao comércio durante o confinamento, acrescenta.

O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, que fez 12 anos de existência no dia 1 de Abril, passou ainda a integrar 592 palavras novas, muitas delas associadas à covid-19 ou à área da medicina em geral. Aero-médico, antiescaras, aquarentenar, auto-teste, borderline, imunotolerante, oncogenicidade, porta-máscara, salva-orelhas, uranálise ou virtópsia são alguns desses exemplos.

Relativamente a outras áreas, entraram termos como antifraude, braquiação, coluvial, encorricado, gamer, hetero-caracterização, indo-pacífico, luso-senegalês, narcossubmarino, párodo ou xamânico, entre muitas outras.

Em 2020, o Dicionário Priberam integrou 2200 novos verbetes.