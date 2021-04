Pós-Bicho: Bruno Nogueira estreia na SIC um programa de domingo “incatalogável”

Há um ano, Bruno Nogueira reunia os seus espectadores no Instagram para se distraírem da pandemia com conversas e monólogos livres naquilo a que se tornou inevitável chamar um “programa”, com “episódios” e convidados. No próximo domingo, estreia na noite da SIC o seu novo programa sobre o acto de escrever e a vã glória de errar, Princípio, meio e fim. Em comum com o fenómeno Como é que o bicho mexe, esta série de seis episódios tem o facto de ser difícil de classificação – é ficção, mas também é realidade –, os amigos-argumentistas-actores com que o humorista trabalha, e um confinamento recente. É “humor adulto”, diz o director de programas Daniel Oliveira; “é incatalogável”, diz Nuno Markl; é “liberdade” mas também “compromisso”, diz Bruno Nogueira.