Concerto dos Guns N’Roses em Oeiras adiado para 2022

Não se fará ainda este ano o reencontro do público português com os Guns N’Roses. Marcado inicialmente para 20 de Maio de 2020 e remarcado para 2 de Junho deste ano, devido à crise pandémica, o concerto da banda de Appetite for Destruction no Passeio Marítimo de Algés conheceu mais um adiamento. Nova data: 4 de Junho de 2022.

“Continuamos agradecidos pela vossa compreensão e apoio durante estes tempos sem precedentes. A luz está ao fundo do túnel e estamos ansiosos por voltar ao palco”, diz a banda, citada no comunicado do adiamento enviado à imprensa pela promotora Everything is New. Os bilhetes de 20 de Maio de 2020 e 2 de Junho de 2021 são válidos para a nova data, que tem entradas disponíveis a preços entre os 69€ e 129€, bem como dois pacotes VIP: o Golden Circle Early Enter (304€) e o Ultimate VIP Package (1029€).

O concerto integrar-se-á na longa digressão Not In This Lifetime. Iniciada em 2016 e com primeira passagem por Portugal, precisamente pelo Passeio Marítimo de Algés, no ano seguinte, reuniu alguns dos membros mais destacados da formação clássica da banda: o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash, o baixista Duff McKagan e o teclista Dizzy Reed. A eles juntam-se o guitarrista Richard Fortus, o baterista Frank Ferrer e a teclista Melissa Reese. O concerto no Passeio Marítimo de Algés terá primeira parte a cargo de Gary Clark Jr. As portas abrem às 16h30 e o concerto de abertura terá início às 18h.