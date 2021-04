Parkinson: Hospital de S. João já usou nova versão de dispositivo cerebral

Um homem com 49 anos recebeu esta terça-feira um inovador dispositivo que foi colocado no cérebro para tratar a doença de Parkinson que lhe tinha sido diagnosticada há já uma década.

O novo dispositivo consegue fazer não só o registo contínuo de ondas cerebrais implicadas nos sintomas da doença de Parkinson mas também é capaz de direccionar de uma forma precisa a estimulação cerebral profunda, que é necessária no tratamento destes doentes. “É mais um passo importante para passar do tratamento da doença para o tratamento do doente”, resumiu ao PÚBLICO Rui Vaz, neurocirurgião do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), no Porto, valorizando o potencial de um tratamento personalizado e especialmente adaptada a cada doente que este avanço tecnológico permite.