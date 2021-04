Deep fake: até onde pode ir a mentira?

Basta uma aplicação de telemóvel para se criar um vídeo de qualquer pessoa a dizer o que quer que seja. É engraçado para partilhar com os amigos. Mas o que acontece quando essa pessoa é uma figura pública – como um político? Os chamados vídeos deep fake podem colocar a desinformação online num novo nível. Neste P24 conhecemos um pouco do novo podcast do PÚBLICO: 4.0, com os jornalistas João Pedro Pereira, Karla Pequenino e Pedro Esteves. Neste episódio junta-se também o jornalista de economia Victor Ferreira.

