O que cabe no grande pacote da UE para o digital? Maria Manuel Leitão Marques e Marisa Matias sobre o DSA e outras propostas

Neste episódio do Agenda Europa, as eurodeputadas Maria Manuel Leitão Marques, do PS, e Marisa Matias, do BE, falam-nos sobre o Digital Services Act e o Data Governance Act, dois dos diversos regulamentos que a UE esta a preparar para trazer alguma ordem à transição digital que é um dos pilares das políticas europeias.

A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana, falamos com João Ribeiro, editor do Shifter e autor de um ensaio sobre inteligência artificial, que sublinha a importância de uma transição digital aberta e inclusiva.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.