É seguro estar com quem já foi vacinado? Os netos podem ficar com os avós?

A primeira fase do plano de vacinação deverá estar concluída esta semana, e 80% das pessoas com mais de 80 anos já levaram, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19. Mesmo com a vacina, a máscara e o distanciamento continuam a ser essenciais. A vacina protege da doença grave, mas não da infecção — que pode atingir os mais vulneráveis.

A segunda etapa do desconfinamento arrancou nesta segunda-feira, mas a palavra de ordem continua a ser “cautela”. Quem está vacinado está mais protegido contra as formas graves da covid-19, mas o risco existe e é preciso manter todos os cuidados para proteger quem ainda não está imunizado. “O perigo não é para os vacinados, é para os outros”, resume o virologista Pedro Simas.

O PÚBLICO reuniu um conjunto de perguntas e respostas sobre o que se pode ou não fazer com a população sénior já vacinada. Os netos podem ficar com os avós? Pode fazer refeições com os seus pais se não morarem juntos? A resposta a muitas destas questões é relativa – mesmo que o risco individual seja reduzido, continua a existir o risco de transmissão comunitária e de contaminar outras pessoas vulneráveis. Certo é que, numa altura em que há ainda mais de 25 mil casos activos em Portugal e não existe imunidade de grupo, continua a ser preciso cumprir as regras de prevenção.

Quem toma a vacina está totalmente protegido?

Da doença grave, sim; da infecção, não. Em milhões de pessoas que levaram a vacina contra a covid-19, é “inequívoco” que as vacinas “têm uma eficácia de quase 100% na protecção contra a doença grave, hospitalização e morte”, explica Pedro Simas. “Não está é protegido contra a infecção” – incluindo para as novas variantes.

Posso ficar infectado e contagiar outros se já tiver levado as duas doses da vacina?

Sim, ainda que “não tenha o mesmo potencial de transmissão a outras do que uma pessoa que não tenha imunidade”, refere o virologista. “As pessoas vacinadas estão protegidas, o problema é as pessoas vacinadas que podem ser infectadas e podem transmitir aos não-imunizados.” Por isso, é importante cumprir as regras de prevenção mesmo que se esteja vacinado: para proteger os outros. Como refere a DGS, “as vacinas conferem protecção contra a doença, mas não necessariamente contra ser portador e transmissor do vírus, sem exibir sintomas”. Ainda assim, há resultados animadores: há indícios de que as vacinas de ARN-mensageiro (como são as da Pfizer e da Moderna) podem travar o ciclo de transmissão do vírus entre pessoas, bloqueando o vírus e reduzindo a carga viral.

Os meus pais estão vacinados, mas eu não. Posso jantar com eles sem máscara?

A resposta é complicada porque se trata de algo “muito relativo”, diz Pedro Simas. “Se a pessoa que não for vacinada não pertencer a um grupo de risco, pode. Mas numa situação pandémica, para o bem comum, é importante que não haja transmissão comunitária” – assim, o ideal é continuar a cumprir as regras de distanciamento e de utilização de máscara. “Nessa situação em que há pais em grupos de risco que estejam vacinados e filhos que não são grupo de risco e não estão vacinados, o grande problema é que as pessoas vacinadas eventualmente poderão transmitir aos não-vacinados”, prolongando-se as cadeias de transmissão e podendo atingir-se pessoas mais vulneráveis à doença.

Quantos estão vacinados? Prevê-se que vacinação dos grupos prioritários da primeira fase esteja concluída até dia 11 de Abril: das pessoas com mais de 80 anos, 80% já levou (pelo menos) a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 33% já estão completamente imunizadas, segundo os últimos dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Há mais de 689 mil pessoas com idade igual ou superior a 65 anos que já receberam pelo menos uma das doses da vacina.

Deve ser dada primazia a espaços ao ar livre e com distanciamento?

Sim. Caso decida mesmo ter uma refeição com a família – sempre com o mínimo de pessoas possível –, o ideal é optar por locais ao ar livre (ou bem arejados) em que seja possível manter o distanciamento. O risco não é nulo e a máscara deve voltar a ser posta assim que se acabe de comer ou beber.

Os meus pais pediam-me para ir às compras e à farmácia por eles. Agora já estão vacinados. Podem ir?

Sim, cumprindo as medidas de prevenção. “O uso da máscara e o distanciamento aplicam-se a todas as pessoas quer sejam vacinadas ou não, para controlar a pandemia”, sublinha Pedro Simas. O que muda agora, diz, é que as pessoas que estão vacinadas sabem que estão protegidas e “ganharam imensa liberdade nesse sentido, mas têm de continuar a respeitar as regras”.

Quanto tempo se tem de esperar até a vacina ser eficaz?

Segundo a DGS, “um vacinado só se deve considerar protegido da doença sete dias depois da toma da segunda dose da vacina”. É esse o tempo necessário para criar “uma resposta robusta” do sistema imunitário, ainda que algumas vacinas tenham induzido resposta imunitária logo após a toma da primeira dose.

Então é preciso ter cuidados mesmo depois da vacinação?

Sim. Numa altura em que ainda não existe imunidade de grupo em Portugal (estima-se que seja necessário ter cerca de 70% da população imunizada), é peremptório continuar a ter as mesmas precauções: usar máscara sempre que se esteja com alguém de fora do agregado familiar, limitar contactos, manter o distanciamento social, espirrar e tossir para a dobra do cotovelo e desinfectar as mãos com frequência ou lavá-las com água e sabão. Como refere a DGS, quem está vacinado deve manter todas estas precauções para evitar “infectar outras pessoas caso seja portador do vírus sem o saber”.

Os avós estão vacinados, os netos não. É seguro deixar os netos com eles?

“Para os avós, em princípio, é seguro. Mas se o avô for doente, mesmo que vacinado… sabemos que uma infecção respiratória numa pessoa doente é perigosa”, alerta Pedro Simas. De qualquer forma, o maior “perigo” não está relacionado com os avós, mas sim com a possibilidade de a criança ser infectada e “poder transmitir a outras pessoas vulneráveis”.

Os meus pais estão num lar e foram vacinados. Já é seguro virem a casa visitar-me?

Do ponto de vista individual, sim; mas há risco de haver infecção e de essa infecção chegar a alguém vulnerável que ainda não esteja imunizado. “Do ponto de vista individual, de os utentes dos lares poderem visitar os seus familiares a casa, não me parece que haja perigo. Agora há o perigo de eles poderem estar infectados e transmitirem a outras pessoas”, argumenta o investigador.

Os meus pais foram vacinados e querem ir visitar amigos que também já foram vacinados. É seguro? Devem usar máscara?

Neste cenário aplicam-se as mesmas regras das questões anteriores: se o fizerem, devem usar sempre máscara e manter o distanciamento. A nível individual estarão protegidos contra a forma grave da doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, mas é possível que fiquem infectados e transmitam o vírus a pessoas que ainda não estão imunizadas.

O meu pai já foi vacinado e a minha mãe não (ou vice-versa). Que cuidados devem ter um com o outro?

Sendo do mesmo agregado familiar, não têm de ter cuidados especiais um com o outro, mas a pessoa vacinada não deve descurar os cuidados na sua vida quotidiana (sobretudo se estiver em contacto com outras pessoas), já que existe o risco de ficar infectada – mesmo que sem sintomas – e o transmitir ao parceiro.

Posso juntar a família toda para uma refeição se as pessoas em grupos de risco estiverem vacinadas?

Não é aconselhável. Ainda que esses elementos em grupos de risco possam estar mais protegidos, seriam só eles – o risco de haver transmissão comunitária nos outros elementos continuaria a existir e, mesmo que não os afectasse de forma grave, poderiam acabar por transmitir o vírus a alguém mais vulnerável. Além disso, os ajuntamentos com muitas pessoas não são recomendados pelas autoridades de saúde.