Recuperar aprendizagens? “É preciso alertar Finanças de que é preciso investimento”

Escolas, professores e pais começam o 3.º período preocupados com o trabalho de médio prazo necessário para responder aos efeitos da pandemia. Serão precisos mais professores? A resposta não é unanime.

Esta segunda-feira foi de duplo regresso às escolas. Começou o 3.º período e os alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico voltaram às aulas presenciais. Mas as preocupações dos representantes das escolas, dos professores e dos encarregados da educação estão um pouco mais à frente: há um trabalho de recuperação das aprendizagens que ficaram afectadas pelos dois períodos de confinamento que é preciso fazer.