Covid-19 em Portugal: seis mortes e 159 novos casos. R(t) chegou ao 1 em Portugal Continental

Portugal registou, neste domingo, seis mortes e 159 novos casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 823.494 casos confirmados e 16.885 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de domingo, foram divulgados nesta segunda-feira pela DGS.

Há mais 19 pessoas hospitalizadas em relação ao balanço anterior e menos cinco nos cuidados intensivos. No total, 536 doentes estão ainda internados, 112 destes nos cuidados intensivos.

Segundo os últimos dados, o indicador R(t) (o índice de transmissibilidade da doença), nacional fixa-se nos 0,98, mas analisando apenas Portugal Continental este indicador sobe para 1. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes fixa-se em 62,8 novos casos se for considerado todo o país. O continente regista um valor ligeiramente abaixo: 60,9 novas infecções por cem mil habitantes, valor que também representa um decréscimo em relação à actualização anterior (62,9 casos).

Assim, com estes novos dados, o país está no limite na zona verde da matriz de risco no que toca a um dos indicadores. Os quadrados da matriz que colocamos no topo deste artigo ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento e combinam a incidência do vírus (o número de casos por cada 100 mil habitantes) com o índice da transmissibilidade, o R(t) (o número de casos de infecção a que uma pessoa com covid-19 dá origem). Se os indicadores permanecerem na área verde, o desconfinamento poderá avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha, a reabertura da sociedade e da economia poderá ser travada ou revertida.

Na quinta-feira, quando anunciou que o país avançaria para a segunda fase do plano de desconfinamento (que se iniciou esta segunda-feira), o primeiro-ministro foi questionado sobre o aumento do R(t) desde 10 de Fevereiro. “Se me perguntarem o que acontece se passarmos o 1? Como sempre dissemos, as medidas serão progressivas. Uma coisa é chegarmos ao 1,01, outra coisa é termo um 1,5 ou 1,2. Temos que graduar devidamente as medidas. O esforço que temos de fazer é ficar no quadrante verde”, referiu António Costa.

A região do Algarve é, nesta altura, a maior fonte de preocupação para as autoridades de saúde na gestão do desconfinamento: é a única região com um R(t) superior a 1, uma das linhas vermelhas indicadas pelo Governo para retroceder no processo de reabertura do comércio, ensino e outras actividades. Esta é uma das conclusões do relatório de monitorização das linhas vermelhas para a covid-19, publicado no sábado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (Insa).