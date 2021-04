Covid-19: há menos seis concelhos fora do verde para desconfinar. Saiba como está o seu

O número de concelhos abaixo do limite de incidência definido pelo Governo para avançar com o plano de desconfinamento continua a diminuir. Há 26 concelhos com uma incidência superior a 120 novos casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias, de acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgados no boletim desta segunda-feira. São menos seis do que na semana passada.

Dos 32 municípios que estavam acima do limite no relatório anterior, 18 continuaram fora da “zona verde para” o desconfinamento: ou seja, 14 passaram a registar menos de 120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias e seis viram um aumento da incidência cumulativa para valores superiores à linha definida.

Segundo o relatório, no período entre 17 e 30 de Março houve 55 concelhos de Portugal que não registaram qualquer novo caso, mais seis do que na última actualização. Dos 55, mais de metade (58%) já não tinham notificado qualquer novo caso na semana passada.

Segundo os últimos dados, o indicador R(t) (o índice de transmissibilidade da doença) nacional fixa-se nos 0,98, mas analisando apenas Portugal continental este indicador sobe para 1. Na última actualização deste indicador, feita na sexta-feira, o valor nacional do R(t) era de 0,97.

Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes fixa-se em 62,8 novos casos se for considerado todo o país. O continente regista um valor ligeiramente abaixo: 60,9 novas infecções por cem mil habitantes, valor que também representa um decréscimo em relação à actualização anterior (62,9 casos).