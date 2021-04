Algarve no vermelho está a preocupar autarcas e hoteleiros

Com a propagação do coronavírus a atirar o Algarve para o vermelho, a região tenta resistir ao escancarar das portas aos turistas. “Estou preocupadíssimo”, diz o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, salientando que os cafés e restaurantes, “naturalmente, estão desejosos de recomeçar a actividade”, mas a verdade é que os valores da transmissibilidade (Rt) e de taxa de incidência na região aconselham cautelas. Os novos surtos que surgiram na semana concentram-se na zona do Barlavento (Portimão, Lagoa, Albufeira e Vila do Bispo) e estão localizados na área da construção civil.