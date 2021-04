Testagem à população acelera em concelhos de pior risco: Rio Maior e Odemira

Portimão, outro dos concelhos com maior taxa de incidência de covid-19, realizou dois mil testes na semana passada

Os concelhos de Odemira (Beja) e de Rio Maior (Santarém) - que estão entre os seis piores ao nível de taxa de incidência de covid-19 - vão iniciar, esta semana, uma operação de testagem à população em geral. No caso de Portimão, outro dos concelhos que está no vermelho, já foi feita uma testagem idêntica na semana passada e agora irá avançar só com testes rápidos em grupos específicos como os pescadores.