Morreu João Mota Campos, antigo ministro do marcelismo

O jurista João Mota Campos, antigo secretário de Estado da Agricultura e ministro do Planeamento de António de Oliveira Salazar e de Marcello Caetano, morreu no último sábado, dia 3 de Abril, aos 94 anos, de causas naturais.

Especialista em Direito Comunitário, o também professor catedrático aderiu ao CDS quando Adriano Moreira liderava o partido e chegou a candidatar-se a deputado pelo círculo de Leiria, mas nos últimos anos já não tinha actividade partidária. O filho, João Luís Mota Campos, advogado, foi secretário de Estado da Justiça no Governo Durão Barroso.

João Mota Campos nasceu em Vieira do Minho, no distrito de Braga, em 1927, e licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, doutorando-se na mesma área em Estrasburgo. Manteve um escritório aberto até há pouco tempo.

O seu papel mais intenso na política foi desempenhado durante o Estado Novo, altura em que se cruzou com Adriano Moreira. Entre 1960 e 1962 foi secretário de Estado da Agricultura (o mais jovem governante) e quase uma década depois voltou ao executivo para desempenhar o cargo de ministro do Estado e do Plano (de 1971 a 1973). De 1968 a 1973 foi também presidente da Comissão de Planeamento da Região Norte. Até 1974, foi ainda ministro da Agricultura e do Comércio, no Governo de Marcello Caetano.

Depois de 25 de Abril, João Mota Campos aproximou-se do CDS.

Na quarta-feira, pelas 11h30, realiza-se uma missa de corpo presente, na Igreja de São Sebastião da Pedreira, saindo o funeral a seguir. As suas cinzas serão repartidas entre os três jazigos da família, em Vieira do Minho, Beira Baixa e Lisboa, conforme o seu desejo.