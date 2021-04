Marcelo Rebelo de Sousa diz que “é tempo de recuperar dos efeitos da pandemia”

O Presidente da República arranca nesta segunda-feira com um conjunto de audiências para preparar a “fase de reconstrução” do país. “É uma nova Primavera”, disse, horas antes de se encontrar com Mário Centeno, ex-ministro das Finanças e actual governador do Banco de Portugal.

Com o país a entrar numa nova fase de reabertura económica, o Presidente da República irá ouvir o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, no contexto de arranque de uma “fase da reconstrução económica e social”. O encontro com o ex-ministro das Finanças será a primeira de várias audiências que ao longo das próximas semanas levarão até ao Palácio de Belém economistas, gestores e governantes para que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) seja discutido, adiantou Marcelo Rebelo de Sousa.

“A ideia é dar força àquilo que é uma tarefa colectiva que, do ponto de vista executivo, compete ao Governo liderar, numa parte, com fundos do PRR, noutra parte com os fundos europeus anuais do quadro financeiro plurianual dos próximos anos, e depois com o contributo de toda a sociedade portuguesa”, explicou. Agora, pede Marcelo, é tempo “de recuperar dos efeitos da pandemia”, há que “reconstruir virando para o futuro a economia e a sociedade portuguesa”.

Na agenda do Presidente seguem-se encontros com “o autor do ante-projecto do plano nacional de recuperação e resiliência [António Costa e Silva], directores das escolas de economia, economistas de várias escolas e de vários pensamentos, gestores, empresários, responsáveis do mundo do trabalho”, acrescentou Marcelo. A audiência com o Governo acontece a 16 de Abril, com o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, a liderar a equipa que se reunirá com o Presidente da República e que discutirá como é que as verbas europeias vão ser aplicadas.

As declarações do Presidente da República foram feitas à margem de uma visita à Escola Básica Francisco de Arruda, em Lisboa, no dia em que os alunos do 2.º e 3.º ciclo regressaram às aulas presenciais. O Presidente da República visitou cinco salas de aula e conversou com os alunos, ao lado do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Na visita à escola, Marcelo Rebelo de Sousa conheceu a zona de testagem à covid-19 improvisada numa sala polivalente e percorreu o corredor anexo, entrando em todas as salas onde decorriam as aulas, indagando os alunos sobre como estava a correr o virar de página. Com um aluno por secretária, setas a indicar a direcção da circulação e algumas notas sobre o tamanho das turmas, Marcelo Rebelo de Sousa foi insistindo que este regresso “é bom para todos”.

“Esta viragem significa que vamos agora olhar um bocadinho para aquilo que vai ser a vida do país nos próximos anos, não apenas recuperando, mas reconstruindo para o futuro”, declarou o Presidente. "Vai ser o esforço deste ano, do ano que vem, dos anos seguintes”, reforçou.

Nas palavras do Presidente da República, a reabertura desta segunda-feira corresponde a uma “nova Primavera”, reiterando a importância de manter “um esforço nacional de todos para todos” para se evitar um recuo, “particularmente no mês de Abril”, defendeu.

“É no mês de Abril que se consolida este processo de desconfinamento. Se correr bem, chegamos a Maio e depois a Junho já teremos ultrapassado aquilo que é o programa de desconfinamento. É o que desejamos. É o que cada português tem de pensar todos os dias: que é também sua responsabilidade. Nenhum de nós deseja voltar para trás”, vincou.

No final da visita, Tiago Brandão Rodrigues destacou que no próximo fim-de-semana haverá mais professores e funcionários a serem vacinados, sublinhando que isso será essencial para que a 19 de Abril o plano de reabertura possa prosseguir e se retomem as aulas presenciais do ensino secundário. “Como entendemos aqui, nada substitui o ensino presencial”, considerou o ministro. “É preciso pensar que cada uma das etapas tem de ser cumprida plenamente para podermos dar passos firmes para as próximas etapas”, concluiu.