Coordenador da IL na Madeira é candidato à Câmara do Funchal

O liberal Duarte Gouveia estreia-se como candidato na corrida à presidência da Câmara do Funchal.

O coordenador da Iniciativa Liberal (IL) na Madeira, Duarte Gouveia, é o candidato à presidência da Câmara do Funchal na estreia do partido nas eleições autárquicas, nas quais a IL não terá candidatos em todos os municípios do arquipélago.

A candidatura de Duarte Gouveia foi anunciada nesta segunda-feira em comunicado pelo núcleo territorial da Madeira do IL, que tem “autonomia para escolher os candidatos, em concertação com os órgãos nacionais”, disse o coordenador regional do partido à agência Lusa.

“Queremos ter o melhor resultado de sempre”, ironizou, explicando que como a “IL concorre pela primeira vez vai aceitar com humildade democrática o resultado que os funchalenses queiram dar” nas próximas eleições autárquicas, que ainda não estão marcadas, mas que, por lei, devem realizar-se em Setembro ou Outubro.

Duarte Gouveia também adiantou que a Iniciativa Liberal “não vai concorrer em todos os concelhos da Madeira, tal como não vai apresentar candidaturas em todos os municípios do território continental”.

Neste momento, estão escolhidos também os candidatos por Santa Cruz, Bruno Morna, e Ponta do Sol, Aires Pedro, destacou.

Membro da Iniciativa Liberal desde 24 de Novembro de 2017, véspera da convenção fundadora, Duarte Gouveia foi candidato nas eleições legislativas regionais de 2019 pela IL (segundo da lista) e candidato nas legislativas nacionais de 2019 (primeiro da lista).

Mas o candidato tem uma experiência política de mais de 20 anos, pois foi militante activo no PS/Madeira, partido no qual foi secretário-geral (2010-2012) e vice-presidente (2001), desempenhou cargos autárquicos e foi deputado no parlamento regional (2005-2007). Desfiliou-se “por sua livre iniciativa em Maio de 2015”, segundo o mesmo comunicado.

Com 46 anos, Duarte Gouveia tem formação académica na área da Engenharia Informática e é docente na Universidade da Madeira (UMa) desde 2019.

“Esta candidatura Liberal pretende disponibilizar uma opção moderada, moderna e liberal neste município do Funchal, onde se perspectiva um confronto de duas frentes, apoiadas por partidos dos extremos do espectro esquerda-direita”, lê-se na mesma nota.

A candidatura considera que se perspectiva um “contexto de ingovernabilidade face à incapacidade de diálogo de ambas as frentes, já demonstrada nos últimos anos”.

Face a este cenário, “a IL posiciona-se como partido moderado capaz de fazer consensos e criar pontes de entendimento com ambos os lados”, menciona.

Para o núcleo territorial da Madeira da IL, “a pandemia de covid-19 e a crise económica têm levado a sérias ameaças às conquistas dos direitos individuais, das conquistas das liberdades cívicas e políticas que pareciam irrevogáveis, e do incremento das perspectivas autocráticas e autoritárias que pareciam pertencer à história”, tanto a nível regional como nacional.

“A IL propõe-se aplicar uma perspectiva liberal que alia autonomia municipal com responsabilidade”, conclui.

O Funchal é o principal concelho da Madeira, sendo composto por 10 freguesias e onde residem 111.892 pessoas (Censos 2011), dos cerca de 260 mil habitantes do arquipélago.

O executivo municipal do Funchal, composto por 11 elementos, é liderado pela coligação Mudança (PS, BE, PDR e Nós, Cidadãos!), que tem seis vereadores, enquanto o PSD tem quatro elementos e o CDS um, todos sem pelouro.

Nas autárquicas de 2017, esta coligação obteve 42,05% da votação do eleitorado funchalense, representando 23.377 votos.

O PSD reuniu 32,05% dos votos, o CDS 8,59%, o MPT/PPV/CDC 4.03%, o PCP/PEV 3,62%, o PPM /PURP 2,37%, o PTP 2,23% e o PCTP/MRPP 0,89%.

Até à data está também oficialmente formalizada a candidatura à presidência da Câmara do Funchal de Miguel Silva Gouveia, numa coligação encabeçada pelo PS.