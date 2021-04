Chega soma derrotas a propor leis e travar regras do Governo

Sete propostas inconstitucionais, duas derrotas nos tribunais nas regras do estado de emergência e problemas com assinaturas na formação do partido. O Chega agrada aos eleitores mas não convence quem faz e zela pelas leis.

O Chega tem apenas um deputado no Parlamento mas não pára de subir nas sondagens e as presidenciais de Janeiro mostraram André Ventura com força para resultados de dois dígitos. No entanto, o partido tem conhecido derrotas noutras frentes. Na Assembleia da República foram apontadas inconstitucionalidades a sete propostas do partido e nos tribunais viu acções serem bloqueadas no tema mais mediático do momento - a pandemia. Afinal, o que se passa com o partido que parece agradar nas urnas mas a quem faltam argumentos para convencer quem zela pelas leis?