Catarina Martins quer concursos já para reforço de professores em Setembro

Objectivo do aumento de professores é ajudar os alunos a recuperar os atrasos de aprendizagem por causa das paragens no ano lectivo passado e no actual.

A líder do Bloco de Esquerda quer que o Governo lance já os concursos extraordinários para a contratação de mais professores para o próximo ano lectivo que irão ajudar os alunos a recuperar os atrasos nas aprendizagens que ficaram por fazer nas paragens das aulas presenciais no ano lectivo passado (na última parte do segundo período e em todo o terceiro) e neste ano (quase todo o segundo período).

Catarina Martins, que nesta segunda-feira de manhã visitou a Escola Básica 2+3 Gaspar Correia, na Portela de Sacavém, defendeu também ser possível abrir de imediato concursos também para o reforço de pessoal não docente já neste terceiro período. Porque as escolas já tinham falta, por exemplo, de auxiliares e de técnicos de acompanhamento dos alunos, mas essas necessidades tornaram-se ainda mais evidentes com a pandemia, uma vez que é preciso mais cuidados sanitários e de segurança e mais apoio aos alunos, nomeadamente psicológico, como tem sinalizado a Escola Nacional de Saúde Pública.

“As escolas têm feito a sua parte e como a têm feito... E precisam agora de meios, mas que esses meios não cheguem tarde de mais”, afirmou a coordenadora do Bloco, enfatizando a ideia de como a comunidade escolar “aguentou” os dois anos lectivos - professores, estudantes e famílias - “com tão poucos apoios”. Catarina Martins deu como exemplo das medidas que têm chegado tarde os caixotes apinhados num corredor por onde tinha passado pouco antes: “Aqueles caixotes estão cheios de computadores que chegaram agora para o ensino à distância, quando se começou hoje o ensino presencial, porque se agiu tarde de mais. Adiar a resposta às escolas é uma opção errada”, afirmou, criticando o Governo pelas demoras.

“Seguramente que neste período há ainda tempo para a contratação de pessoal não docente. Em relação ao pessoal docente nós sabemos que as contratações são mais lentas e por isso precisamos lançar desde já um concurso extraordinário de professores que garante que o próximo ano lectivo abre com mais professores que são essenciais para recuperar as aprendizagens e para recuperar o percurso educativo e a actividade das escolas”, vincou.

Catarina Martins escolheu esta escola na Portela para assinalar o regresso às aulas presenciais dos alunos dos segundo e terceiro ciclos, ou seja, entre o quinto e o nono ano. E também sinalizou que foi ali que se iniciou há uns anos o movimento para a retirada do amianto das escolas.