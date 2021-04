Carneiro pondera candidatura ao Porto, mesmo que Pizarro não goste

Com duas derrotas autárquicas no currículo, Manuel Pizarro não desejará candidatar-se a um terceiro mandato à Câmara do Porto nas eleições municipais que se aproximam, mas, ao mesmo tempo, quer impedir que o seu arqui-rival, José Luís Carneiro, avance para o combate eleitoral, porque isso significaria entregar-lhe, a prazo, a liderança da maior federação distrital do PS e torná-lo no candidato autárquico natural em 2025. E é nesta ambiguidade que Manuel Pizarro tem tentado gerir o processo autárquico no Porto que lhe está a custar algumas críticas internas, não apenas do aparelho local.