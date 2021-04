Moratórias: os riscos da “impaciência” europeia…

É tempo de prudência. A resposta impaciente ao problema do crédito malparado que se desenha no horizonte constituiria um brutal choque negativo às economias da União Europeia.

Fruto da União Bancária, uma das principais medidas de resposta à crise causada pela pandemia foi determinada, não pelas autoridades nacionais, mas pela Autoridade Bancária Europeia (do inglês “EBA”), em articulação com o Banco Central Europeu (BCE) – as chamadas moratórias de crédito públicas ou privadas.