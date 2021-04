Violência regressa às ruas da Irlanda do Norte

A violência abateu-se sobre a Irlanda do Norte pela terceira noite consecutiva, deixando feridos pelo menos cinco agentes da polícia, atacados por manifestantes armados com cocktails molotov e tijolos. Os distúrbios na noite de domingo e madrugada de segunda-feira centraram-se nas localidades de Newtownabbey e Carrickfergus, no condado de Antrim, a norte de Belfast, onde três carros foram roubados e incendiados por um grupo dentre 20 ou 30 pessoas que, segundo as autoridades, levou a cabo um “ataque orquestrado”.