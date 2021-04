Cheias fazem pelo menos 27 mortos em Timor-Leste

As cheias do fim-de-semana em Timor-Leste provocaram pelo menos 27 mortos em todo o país e deixaram mais de sete mil desalojados em Díli. Segundo o novo balanço do Governo, oito pessoas continuam desaparecidas em diferentes zonas.

“Em Díli confirma-se até ao momento um total de 13 mortos e mais de sete mil desalojados que estão abrigados em 12 espaços localizados em vários pontos da cidade”, disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, citado pela agência Lusa.

Magalhães falava depois de uma reunião da Comissão Interministerial para a Protecção Civil e Desastres Naturais, liderada pelo primeiro-ministro, Taur Matan Ruak. Na véspera, o Presidente, Francisco Guterres Lú-Olo, falou aos timorenses, descrevendo as cheias como uma “calamidade” e apelando ao Governo para identificar com precisão mortes e danos.

Depois de três dias de chuvas intensas, grande parte da cidade de Díli ficou inundada no domingo, com os leitos das principais ribeiras a transbordar – muitas habitações são construídas praticamente em cima destes leitos.

Segundo a Protecção Civil, a água chegou aos dois metros em alguns locais, com casas a serem arrastadas pelas águas nas margens da ribeira de Comoro. Parte da Avenida Portugal, onde se erguem algumas embaixadas, na marginal, abateu.

“As autoridades durante o dia de ontem [domingo] mobilizaram esforços para providencias abrigo e apoio alimentar aos desalojados e iniciaram as intervenções nas infra-estruturas, com o objectivo de restabelecer a mobilidade e o fornecimento de energia eléctrica com segurança, garantir a reparação de sistemas de abastecimento de água danificados e efectuar os trabalhos urgentes de limpeza de [sistemas] de drenagem, normalização e desassoreamento de ribeiras”, lê-se numa nota do Governo.

O Governo apelou ao contributo de privados que tenham máquinas para apoiar as acções de limpeza e decidiu autorizar a abertura de lojas de material de construção – encerradas devido ao confinamento obrigatório imposto por causa da pandemia de covid-19 – para que as próprias famílias afectadas possam começar a recuperar as suas casas.

As últimas cheias com gravidade no país aconteceram em Março do ano passado, quando dezenas de milhares de habitantes de Díli foram afectados. Mas apesar dos estragos, houve apenas um morto e três feridos.