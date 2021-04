Acusação diz que Netanyahu usava favores como moeda de troca

O Ministério Público apresentou esta segunda-feira o seu caso contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no início da fase do processo em que são ouvidas as testemunhas. A procuradora Liat Ben-Ari disse que se trata de “um caso substancial e grave envolvendo corrupção no Governo”, e que Netanyahu “usou indevidamente o poder próprio do Governo para pedir e obter benefícios indevidos de donos de grandes media israelitas para os seus interesses pessoais”.