Reabertura das lojas traz vida à Avenida da Liberdade, em Lisboa

A reabertura dos espaços comerciais até 200 metros, a partir desta segunda-feira, trouxe novidades à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Há um novo site dedicado àquela que é considerada a avenida do luxo da capital, pois é onde se concentram as lojas das principais marcas internacionais. E, entre elas, inaugurou uma nova boutique da Vacheron Constantin, a relojoeira suíça há 265 anos no mercado, e a primeira florista de luxo, a Boutique 107.

O projecto da plataforma online foi criado pela Associação Avenida, com o objectivo de promover aquela artéria da cidade. Por isso, o site está organizado por temas como “onde comprar”, “onde comer”, “onde ficar” e “o que fazer”, possibilitando a quem o consulta ter informação actualizada sobre várias marcas que habitam a avenida. Entre elas encontram-se lojas, restaurantes, hotéis, salas de espectáculos e serviços, como por exemplo a Cartier, Dolce & Gabbana, Valverde Hotel, entre outras. Além da página de Internet, a aposta digital chega também às redes sociais como o Instagram e o Facebook.

Foto DR

A Associação Avenida é uma organização que além dos negócios e marcas que estão presentes na avenida que liga a Praça dos Restauradores à Praça do Marquês de Pombal, integra também novos agentes culturais, “para que a cultura se faça sentir cada vez mais no dia-a-dia da avenida”, diz a organização em comunicado.

O leque de associados é composto por uma lista de marcas de retalho, restaurantes, hotéis e escritórios. Como por exemplo, a André Ópticas, Boutique dos Relógios, David Rosas, Fashion Clinic, Loja das Meias, Machado Joalheiro, Maria João Bahia, Olhar de Prata, Rosa e Teixeira, Torres Joalheiros, entre outros. No que dis respeito à restauração, é possível encontrar o Guilty Avenida by Olivier e os restaurantes Jncquoi Avenida e Asia, enquanto nos hotéis se destacam o Heritage Avenida da Liberdade, o Sofitel Lisbon Liberdade e o Valverde Hotel.

Integram ainda esta organização empresas de serviços como a Cambridge School, Cushman & Wakefield, PBBR Advogados, Planet Payment Tax Free e ProWinko, além da Junta de Freguesia de Santo António e da Casa Museu Medeiros e Almeida.

Texto editado por Bárbara Wong